Ömrü boyunca mihrap yaptı, dünyanın en iyileri arasına girdi Türkiye Diyanet Vakfı tarafından verilen Uluslararası İyilik ödülüne layık görülen 87 yaşındaki Sivaslı Ali Önder, ilerleyen yaşına rağmen hiçbir ücret almadan camilere minber, mihrap ve kürsü yapmaya devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ömrü boyunca mihrap yaptı, dünyanın en iyileri arasına girdi Türkiye Diyanet Vakfı tarafından verilen Uluslararası İyilik ödülüne layık görülen 87 yaşındaki Sivaslı Ali Önder, ilerleyen yaşına rağmen hiçbir ücret almadan camilere minber, mihrap ve kürsü yapmaya devam ediyor

İHA

Ömrü boyunca mihrap yaptı, dünyanın en iyileri arasına girdi Türkiye Diyanet Vakfı tarafından verilen Uluslararası İyilik ödülüne layık görülen 87 yaşındaki Sivaslı Ali Önder, ilerleyen yaşına rağmen hiçbir ücret almadan camilere minber, mihrap ve kürsü yapmaya devam ediyor

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından verilen Uluslararası İyilik ödülüne layık görülen 87 yaşındaki Sivaslı Ali Önder, ilerleyen yaşına rağmen hiçbir ücret almadan camilere minber, mihrap ve kürsü yapmaya devam ediyor.
Türkiye Diyanet Vakfı, evrensel bir dil olan iyiliğin yaygınlaşması ve iyilik konusunda toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla başlattığı Uluslararası İyilik Ödülleri programı kapsamında iyilik mimarlarını 6. kez ödüllendirecek. Dünya’nın farklı noktalarından 7 kişiye verilen İyilik Ödülüne 87 yaşındaki Sivaslı Ali Önder, layık görüldü. Gürün İlçesi Suçatı Mahallesinde yaşayan Önder, ilerleyen yaşına rağmen hiçbir ücret almadan camilere minber, mihrap ve kürsü yapmaya devam ediyor. Yaklaşık 40 yıldır kendini iyiliğe adayan yaşlı adam yaptığı davranış ile çevresinden taktir topluyor. Camilere yaptığı minber, mihrap ve kürsü kerestelerine abdestsiz dokunmayan Önder, bu davranışı ile dikkat çekiyor. Önder’in yaklaşık 30 yıl kuruttuğu ceviz ağacı kerestesiyle yaptığı 20 minber, 7 mihrap ve 5 kürsü Türkiye'nin farklı noktalarındaki camilerde yer alıyor.
Baba mesleği olan marangozluk ile 7 yaşında tanıştığını belirten Önder, "Askerden geldikten sonra marangozluğu bıraktım, inşaata başladım. Türkiye'nin çeşitli illerinde bir şirkette kalfalık yaptım. Orada hayli bir bilgi edindikten sonra Gürün’e geldim. 1969 yılında Gürün’de inşaata başladık. Müteahhitlik belgesi aldım ve okulların işlerini yapmaya başladım. Okullardan iş alınca bu atölyeyi yapmak zorunda kaldım. Doğrama işlerini yapmak için burayı aldım. O dönemlerde ceviz kerestesi çok pahalıydı, kıymetliydi. Bende hayli ceviz kerestesi aldım. MDF çıkınca ceviz kerestesi kıymetten düştü. Aldığım ceviz kerestesi de hayli kurudu. 56 kamyon ceviz kerestesi aldım. Çok olduğu için satmak istedim ama satamadım. Bizim evin yukarısına cami yapılıyordu, oraya bir minber yapmaya niyet ettim. Darende ilçesinde daha evvel bir minber yapılmıştı, 150 yıllık. Ölçüyü ondan aldım. Yaptığım o minber beğenildi, beğenilince bende iştah uyandı. Elimde olan keresteyle Rabbimin rızası için camilere minber yapmak için niyetlendim. 3540 yıldır bu işle uğraşıyorum. Bu zamana kadar 20 minber, 7 mihrap, 5 tane kürsü yaptım. Yaptığım hiçbir şey için ücret almıyorum “dedi.

“Kerestelere abdestsiz dokunmuyorum"
El emeğiyle yaptığı minber, mihrap ve kürsülerin kerestelerine abdestsiz dokunmadığını belirten Önder, minber yaparken kendini 18 yaşında hissettiğini söyledi. Önder, “Minber çok mübarek, caminin en güzel yerine konuyor. Cumalarda hocalar çıkıp bu minber üzerinde hutbe okuyorlar. Secdelerini mihraba yapıyorlar. Kürsüye çıkıp vaaz ediyorlar. Bundan daha iyi bir şey olamaz onun için elime abdestsiz keresteyi almıyorum. Bu minberi yapıp da arabaya gideceği yere yüklediğim zaman, nasıl ki bir kızı gelin eder ata bindirirsin veya arabaya bindirirken o ayrılık var ya aynen o şekilde bir ayrılık yaşıyorum. Çünkü 3 buçuk ayda anca bitirebiliyorum. Ceviz kerestesi haricinde hiçbir odunu kullanmıyorum. Ceviz kerestesini de 2530 yıl kurumadıktan sonra ele almıyorum. Yılın iyilik ödülünü almak güzel bir olay. Hayatımın en güzel günlerini yaşıyorum. 87 yaşına giriyorum. Yaşım 87 ama bu minberi, mihrabı, kürsüyü yapmak için 18 yaşındayım" diye konuştu.
Kendini iyiliğe adayan Önder’in yaptığı davranışları takdir ettiğini belirten Gürün Belediye başkanı Nami Çiftçi, “Ben öncelikle Ali Önder amcama teşekkür ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yılki 7 tane dağıtmış olduğu iyilik ödüllerinden birini tertemiz, pırıl pırıl kalbiyle Ali amcama layık gördü. Bu ali amca için büyük bir onur, büyük bir şeref. Bizler içinde bir onur, yani Ali amcamın şahsında Gürün içinde Gürünlüler içinde büyük bir onurdur. İnşallah rabbim ona o ömrü yazmıştır, o sağlığı ve sıhhati yazmıştır. Daha nice minberler, mihraplar yapmaya inşallah. Bu güne kadar 20 tane minber yapmış Ali amca, bu minberler 20 ayrı camide din görevlilerimiz tarafından kullanılıyor. Hiç birinden de zerre miktar, delikli kuruş talep etmiş değil. Zira Rabbimin evine hizmet ediyorum. Rabbimin evine parayla hizmet edilmez diyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Sivas'ta 30 bin bitkilik 'Herbaryum'
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sivas'ta 30 bin bitkilik 'Herbaryum'
(Görüntülü) Sivas'ta yolcu otobüsleri koronavirüse karşı ilaçlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sivas'ta yolcu otobüsleri koronavirüse ...
Sivas'ta yolcu otobüsleri koronavirüse karşı ilaçlandı
YEREL HABERLER Sivas'ta yolcu otobüsleri koronavirüse karşı ...
Sivas'ta 30 bin bitkilik 'Herbaryum'
YEREL HABERLER Sivas'ta 30 bin bitkilik 'Herbaryum'
(Görüntülü) Sivas'ta otobüs terminalinde koronavirüs tatili yoğunluğu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sivas'ta otobüs terminalinde koronavirüs ...
Sivas'ta otobüs terminalinde koronavirüs tatili yoğunluğu
YEREL HABERLER Sivas'ta otobüs terminalinde koronavirüs tatili ...
Sivas'ta tatili duyan öğrenciler bilet satış noktalarına akın etti
YEREL HABERLER Sivas'ta tatili duyan öğrenciler bilet satış ...
Sivas Valiliğinden fırsatçılara sert uyarı Valilik, fırsatçı esnaflar tarafından bazı hijyen ürünlerine yapılan fiyat artışlarına karşı cezai işlem uygulanacağını bildirdi
YEREL HABERLER Sivas Valiliğinden fırsatçılara sert uyarı Valilik, ...
Gürün’de İstiklal Marşı’nın kabulü kutlandı
YEREL HABERLER Gürün’de İstiklal Marşı’nın kabulü kutlandı
Sivas’ta çiftçilere tohum dağıtıldı
YEREL HABERLER Sivas’ta çiftçilere tohum dağıtıldı
Korona virüsü hakkında bilgilendirme yapıldı Altınyayla Kaymakamı Halil Dalak Başkanlığında köy ve mahalle muhtarlarının ve ilgili amirlerin katılımları ile Mart ayı muhtarlar toplantısının bu ay ki konusu Korona virüsü oldu
YEREL HABERLER Korona virüsü hakkında bilgilendirme ...
Zara’da Akif anıldı
YEREL HABERLER Zara’da Akif anıldı
Sivas Otogarı'nda korona virüs önlemi Sivas Belediyesi ekipleri, koronavirüse karşı Şehirlerarası Otobüs Terminalin'de dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yaptı
YEREL HABERLER Sivas Otogarı'nda korona virüs önlemi Sivas ...
(Görüntülü) SPOR Sivassporlu Appindangoye: Şampiyonluk için şansımız var
YEREL HABERLER (Görüntülü) SPOR Sivassporlu Appindangoye: ...
Aaron Appindangoye: “Şampiyonluk şansımız var” Sivasspor’un Gabonlu futbolcusu Aaron Appindangoye: “Antalya’dan galibiyet almalıyız” “Biz maç maç bakıyoruz”
YEREL HABERLER Aaron Appindangoye: “Şampiyonluk şansımız ...
Sivassporlu Appindangoye: Şampiyonluk için şansımız var
YEREL HABERLER Sivassporlu Appindangoye: Şampiyonluk için şansımız ...
TÜDEMSAŞ’ta virüs önlemi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıklamasının ardından Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii AŞ'de (TÜDEMSAŞ) virüse karşı dezenfekte çalışması başlatıldı.
YEREL HABERLER TÜDEMSAŞ’ta virüs önlemi Sağlık Bakanı Fahrettin ...
Sivas otobüs terminalinde 'koronavirüs' ilaçlaması
YEREL HABERLER Sivas otobüs terminalinde 'koronavirüs' ilaçlaması
Kolonya imalatçısı: “Fırsatçılara geçit vermeyin” Sivaslı kolonya imalatçısı, korona virüsün Türkiye’de görülmesinin ardından artan kolonya fiyatlarına tepki gösterdi
YEREL HABERLER Kolonya imalatçısı: “Fırsatçılara geçit ...
Sivas’ın "Siren Çocukları"
YEREL HABERLER Sivas’ın "Siren Çocukları"
Sivaslı güreşçiler 3 madalya kazandı
YEREL HABERLER Sivaslı güreşçiler 3 madalya kazandı
Sivas’ta düzenlenen okullar arası masa tenisi sona erdi
YEREL HABERLER Sivas’ta düzenlenen okullar arası masa tenisi sona ...
(Görüntülü) SİVAS- Evinin balkonunda süs saksısı üretiyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) SİVAS- Evinin balkonunda süs saksısı ...
Sivasspor, Avrupa devleriyle yarışıyor
YEREL HABERLER Sivasspor, Avrupa devleriyle yarışıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X