Sivas ve Tokat'ta cuma namazında camiler doldu



Hüsnü Ümit AVCI-Fatih YILMAZ-Mert Taha VAROL/SİVAS-TOKAT (DHA)DİYANET İşleri Başkanlığı'nın cuma namazı açıklamasına rağmen Sivas ve Tokat'taki camilerde yoğunluk yaşandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan yapılan "Koronavirüs hastalığının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan Müslümanlar mazeretli sayılacağından Cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabilirler" açıklaması sonrası gözler camilere çevrildi. Ancak Sivas'ta, cuma namazı saatinde camilerde her zamanki yoğunluk yaşandı. Kent merkezinde bulunan Paşa Camisi'nde vatandaşların çoğunlukla namaza geldiği görüldü. Namaza katılanların bazılarının ise maske taktıkları görüldü. Cuma namazı hutbesinde ise koronavirüs salgınından korunma yolları ile ilgili uyarılar yapıldı.

TOKAT'TA DA YOĞUNLUK VARDI

Tokat kent merkezinde bulunan Ali Paşa Camisi'nde de cuma namazı vaktinde yoğunluk olduğu görüldü. Cami imamı Osman Akkurt tarafından okunan 'Tedbir Mümin'den, Takdir Allah'tandır' başlıklı hutbede cemaat koronavirüs ile ilgili olarak bilgilendirildi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Fatih YILMAZ-Mert Taha VAROL

2020-03-13 14:50:22



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