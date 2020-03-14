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Görünce gözlerine inanamadılar, hemen koruma altına alındı Sivas’ın Yıldızeli ilçesi sınırları içerisinde yer alan Yavu ormanlık alınanda, insan boyundaki karınca yuvasını görenler gözlerine inanamadı İnsan boyundaki karınca öbeği doğal yöntemler kullanılarak koruma altına alındı

İHA

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi sınırları içerisinde yer alan Yavu ormanlık alınanda, insan boyundaki karınca yuvasını görenler gözlerine inanamadı, dev yuva Orman İşletme Şefliği tarafından koruma altına alındı.

Görünce gözlerine inanamadılar, hemen koruma altına alındı Sivas’ın Yıldızeli ilçesi sınırları içerisinde yer alan Yavu ormanlık alınanda, insan boyundaki karınca yuvasını görenler gözlerine inanamadı İnsan boyundaki karınca öbeği doğal yöntemler kullanılarak koruma altına alındı

Sivas’ın Yıldızeli ilçesi sınırları içerisinde yer alan Yavu ormanlık alınanda, insan boyundaki karınca yuvasını görenler gözlerine inanamadı, dev yuva Orman İşletme Şefliği tarafından koruma altına alındı.
Sivas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Yavu Orman İşletme Şefliği ekipleri, Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Gündoğan Köyü çevresinde ki ormanlarda yürüttükleri damgalama çalışması sırasında karşılaştıkları dev karınca yuvası ile şaşkına döndü. İnsan boyundaki dev kırmızı karınca yuvasını gören orman ekipleri gözlerine inanamadı. Durumu amirlerine bildirdiler, Sivas Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ormana giderek dev yuvada incelemede bulundu. Dev yuva ormanın Doğay yapısına uygun bir şekille koruma altına alındı.
Dev karınca yuvası 1 metre 60 santimetre olarak ölçüldü. Kırmızı karıncalar tarafından inşa edilen yuvanın 2 ay içerisinde tamamlandığı tahmin ediliyor. Ayrıca yuvadan çıkan bir gazın astım ve bronşit rahatsızlıklarına iyi geldiği de düşünülüyor.
Yuvayı ilk kez görüp yetkililere bilgi veren Yavu Orman İşletme Şefliği çalışanı Murat Yöntem, “Bu ormanda da başka ormanlarda da büyük karınca yuvaları görmüştüm. Ancak bu kadar büyük bir yuva ile ilk kez karşılaştım. Yetkililere haber verdim. Şefimiz gelip inceleme yaptı. Müdür bey gelip kendisi de gördü. Kokuma altına alındı. Bu yuvadan çıkan bir gaz var, köy sakinleri gelip bu gazı soluyarak astım ve bronşit rahatsızlıklarına şifa bulduklarını düşünüyor” dedi.
30 yıllık başka bir Orman çalışanı ise meslek hayatı boyunca gördüğü en büyük karınca yuvası olduğunu belirtip, “30 yıldır bu işi yapıyorum. Hayatımda ilk kez bu kadar büyük bir karında öbeği gördüm. Doğal yapısını bozmamak için ormana uygun bir şekilde koruma altına aldık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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