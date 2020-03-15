Sivasspor, Antalya’ya gitti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivasspor, Süper Lig'in 26. haftasında yarın Antalyaspor ile oynayacağı maçın için 29 kişilik kafileyle Antalya'ya gitti.

Süper Lig’de yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından Nuri Demirağ Havalimanı’ndan havalanan uçakla Antalya’ya gitti. Kırmızıbeyazlılar kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başlayacak.

Antalyaspor ile Sivasspor arasında saat 20.00'de Antalya Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetecek. Türkiye’de de görülmeye başlanılan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle her iki takım taraftarı stadyuma alınmayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.