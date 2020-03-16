Sivas’ta kar ulaşımda aksamalara neden oldu

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Sivas’ta etkili olan kar yağışı SivasErzincan karayolunda ulaşımda aksamalara neden oldu.

Sivas’ta öğle saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle SivasErzincan karayolunun Sivas istikameti ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle 1453 rakımlı Seyfebeli Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı. Yaklaşık 1 kilometre boyunca araç kuyruğu oluştu. Yoğun kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, araçları iterek kurtarmaya çalıştı. Mart ayında etkili olan yoğun kar yağışı bazı sürücüleri ise şaşırttı.

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