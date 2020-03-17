Zara’da korona dezenfektesi

AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zara Belediyesi tarafından halkın yoğunlukta kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Zara Belediyesi Temizlik Saha Amirliği ekiplerince ilçe merkezindeki cami, cemevi, şadırvan, kütüphane, terminal ile toplu taşıma araçlarında dezenfekte amaçlı ilaçlama yapılıyor.

Konu hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çelik, “Öncelikle dezenfekte ilaçlamamız toplu taşıma araçlarımız olmak üzere vatandaşlarımızın yoğun bulunduğu yerlerde gerçekleştirilecektir. Dezenfekte çalışmalarımız periyodik olarak farklı zamanlarda devam edecektir” dedi. İlk olarak Zara minibüs kooperatifinden başladığımız ilaçlama, camilerimiz, cemevimiz, abdesthanelerimizde, belediye araçlarımızda devam ediyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.