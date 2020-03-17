Sivas'ta 124 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

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Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta 2 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle 124 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı.

Kentte dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle 124 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı. Belediye ve Karayolları ekipleri, kapalı yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle park halindeki araçların üzerleri karla kaplanırken, Cumhuriyet Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT

2020-03-17 11:22:51



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