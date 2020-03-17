Sivas’ta Şubat ayında konut satışları arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sivas’ta 2020 yılının Şubat ayında satılan konut sayısı önceki yılın aynı ayına göre 102 adet artarak 552’ye yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020’nin Şubat ayında satılan konut sayılarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri kamuoyu ile paylaştı.

TÜİK´ten derlenen bilgilere göre 2019’un Şubat ayında 450 konutun satıldığı Sivas’ta 2020’nin aynı ayında 552 konut satıldı. Satılan konutların 189’unu ipotekli satışlar, 363’ünü ise diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas’ta bu yılın Şubat ayında satılan 552 konutun 197’sini ilk satış, 355’ini ise ikinci el satış oluşturdu.

Sivas’ta 2020’nin ilk iki ayında satılan konut sayısı ise bin 194 olarak açıklandı. Konutların 447’sini ilk satış, 747’sini ise ikinci el satış teşkil etti.

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