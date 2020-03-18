FETÖ yalanıyla dolandırıcılığa 2 gözaltı; yüzlerini kapattılar



Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS (DHA) SİVAS'ta telefonla aradıkları vatandaşları kendilerini polis olarak tanıtıp, "FETÖ olaylarına adınız karıştı" yalanıyla dolandıran 2 şüpheli yakalandı.

Kardeşler Mahallesi'nde yaşayan İ.H. (66) ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşayan Ş.Y.'yi (72) telefonla arayan şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıtıp,"FETÖ olaylarına adınız karıştı" diyerek korkuttu. Dolandırıcılara inanan Ş.Y. 30 bin lirayı, İ.H. de 2 bin lira değerindeki altını buluştukları şüphelilere teslim etti.

Ş.Y. ve İ.H., dolandırıldıklarını anlayınca polise şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla şüphelilerin kentte bir apart daire kiraladıklarını tespit etti. Polis, söz konusu daireye operasyon düzenleyerek, R.K. ve İ.H. adlı şüphelileri gözaltına aldı. İkili emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu sırada şüphelilerin yüzlerinin bezle kapattığı görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2020-03-18 14:27:20



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