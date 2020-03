Leylekleri Sivas'ta mart karı karşıladı

Mert Taha VAROL/SİVAS (DHA)SİVAS'ta, bahar ayının gelmesiyle kente göç etmeye başlayan leylekleri mart karı karşıladı.

Bahar ayının gelmesiyle Sivas'a göç eden leylekler, kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düştüğü kente geldi. Her sene aynı tarihte Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerindeki 5 katlı Evci Apartmanın çatısında bulunan leylek yuvasına gelen leyleğin zor anları dikkat çekti. Apartman sahibi Murat Evci, leyleklerin zamanında geldiğini ancak kar yağışı ile karşılaştıklarını belirterek, "Her sene leyleklerimiz aynı tarihte geliyor. Ama bu seneki hava şartlarından dolayı sıkıntı yaşamaya başladılar. Bu leylekler bizim nazarımız, uğurumuzdur. Bu sene kar sürpriziyle karşılaştılar. Her sene yavrulayıp sıcak ülkelere gidiyorlar. Şimdi görenler şaşırıyor. Fotoğraflarını çekiyorlar. Bu leylek artık buranın sembolü oldu" dedi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Mert Taha VAROL

2020-03-18 14:53:41



