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Sivas’ta, Mart karıyla mücadele

İHA

Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 82 köy yolu araç ulaşımına kapandı.

Sivas’ta, Mart karıyla mücadele

Sivas’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 82 köy yolu araç ulaşımına kapandı.
Sivas'ta geçtiğimiz gün başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Şehir merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, 82 köy yolu araç ulaşımına kapandı. Sivas Belediyesi ekipleri günün ilk saatlerinden itibaren karla mücadele çalışmalarına başladı. Bir çok sürücü otomobillerin camlarını kazıyarak trafiğe çıkmak zorunda kaldı. İş yeri sahipleri ise iş yerlerinin önünü temizleyerek güne başladı. Tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışının hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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