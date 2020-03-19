(Görüntülü) Sivas'ta 84 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

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SİVAS'ta kar yağışı nedeniyle 84 yerleşim yerinin yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sivas'ta hava sıcaklıklarının yeniden düşmesiyle birlikte başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Dün geceden itibaren etkisini arttıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Cadde ve sokaklarda belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaptı. Kar nedeniyle park halindeki araçlar kar altında kaldı. Kent genelinde kardan kapanan 84 köy ve mezra yolunda karla mücadele ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Soğuk hava nedeniyle çatılarda da buz sarkıtları oluştu.DHA-Genel Türkiye-Sivas

2020-03-19 11:33:44



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