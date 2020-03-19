Yasağa uydular, nikahlarını yalnız kıldılar

Sivas’ta bir çift, korona virüsü tedbirlerine uyarak hayatlarındaki en önemli anlarından biri olan nikahlarını yalnız kıydı.

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine Korona virüs konulu genelgenin gönderilmesinin ardından, genelgedeki tüm talimatlar harfiyen uygulanmaya başlandı. Sivas’ta düğünler iptal edilirken nikahlar ise davetliler olmadan gerçekleştirilmeye başlandı.

Korona virüs kapsamında alınan önlemlere uyan Mertcan Ekinci (26) ve Sinem Aycan (25) çifti, nikahlarını Sivas Belediyesi Evlendirme Dairesi Nikah Salonuna sadece iki şahit eşliğinde gerçekleştirdi. Hayatlarındaki en önemli anlarından birisi olan bu ana, sevdiklerini davet edemeyen çift, toplum sağlığı açısından alınan bu kararı yerinde bulduklarını belitti.

Damat Mertcan Ekinci, sevdikleri olmadan bir nikah kıymış olsalar da, alınan tedbirlerin doğru bulduğunu belirtip, “Biz bu uygulamanın doğru olduğunu düşünüyoruz. Nikahımıza sevdiklerimiz katılamamış olsa da alınan bu kararları destekliyoruz. Herkese tedbirli olmalarını ve alınan kararlara uymalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Gelin Sinem Aycan ise, “Bugün belki ailelerimiz yanımızda olamadı ama dikkatli olmamız gerekiyordu” dedi.

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