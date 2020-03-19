Sivasspor 5 eksikle çalıştı

Süper Lig’in 27. haftasında Denizlispor’u konuk edecek olacak Sivasspor’da hazırlıklar devam ediyor. Kırmızıbeyazlı ekip bugünkü idmanı 5 oyuncusundan mahrum olarak gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşu ile başladı. Ardından 2 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışması yapan Sivas ekibi, dar alan pas çalışması ve koordinasyon hareketleri yaptıktan sonra çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sakatlıkları bulunan Emre Kılınç, Ziya Erdal, Furkan Sağman, Skuletic ve kaleci Ali Şaşal Vural olmak üzere 5 futbolcu çalışmada yer almadı.

Kırmızıbeyazlılar yarın sabah yapacağı antrenmanla Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.