İlçede toplu yürüyen Budist rahipler şaşkınlık oluşturdu

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Sivas’ın Suşehri ilçesinde görülen Budist rahipler şaşkınlık oluşturdu.

Sivas’ın Suşehri ilçesinde dini elbiseleri üzerlerinde toplu yürüyen Budist rahipler şaşkınlığa neden oldu. Rahipleri karşısında gören ilçe halkı gözlerine inanamadı. 1 Mart’ta Türkiye’ye giriş yapan rahiplerin iki gündür ilçede oldukları öğrenildi. Korona virüsü tedbirleri kapsamında rahiplere yabancılara uygulanan prosedürler uygulandı. Rahiplerde herhangi bir sağlık sorununa rastlanılmadı. Rakiplerin İran üzerinden Türkiye’den çıkışlarının sağlanması için gerekli işlemler yapıldı.

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