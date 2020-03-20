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Şehidin cenazesi Sivas’a ulaştı

İHA

Suriye'de şehit olan Sivaslı Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'ın cenazesi Sivas'a ulaştı.

Şehidin cenazesi Sivas’a ulaştı

Suriye’de şehit olan Sivaslı Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir’ın cenazesi Sivas’a ulaştı.
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir’ın cenazesi Hatay’dan hava yolu ile Sivas’a gönderildi. Sivaslı şehidin cenazesini Sivas Nuri Demirağ Hava Limanında; Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Garnizon Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu, protokol mensupları şehit ailesi ve askeri erkan karşıladı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu merasim mangasının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Hava limanındaki merasim sırasında şehit babası Hüseyin Nayir, dik duruşu ve mataneti ile dikkat çekti. Ardından şehit cenazesi araçla, Sivas Belediyesi Cenaze İşleri Morguna götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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