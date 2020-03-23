Koronavirüs kepenk indirtti Sivas’ta faaliyet gösteren çok sayıda esnaf, koronavirüs salgını nedeniyle iş yerini açmadı

Türkiye’de görülen koronavirüs vakalarının ardından uzmanların kalabalık ortamlardan uzak durulması çağrısı üzerine Sivas’ta çok sayıda esnaf iş yerini açmadı.

Süleyman Çanka Çarşısı başta olmak üzere birçok iş merkezinde bazı esnaflar virüs salgını nedeniyle kepenk kapattı. AVM'lere olan ilgi de en düşük noktalara geriledi. Tüketiciler, virüslerin daha kolay yayıldığı düşünülen AVM'lerden uzak durdu. AVM’lerde bulunan birçok mağaza geçici süreliğine kapatma kararı aldı.

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