Sivasspor’dan Fatih Terim’e geçmiş olsun mesajı

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DG Sivasspor Kulübü, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kırmızıbeyazlıların sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e acil şifalar dilenirken, şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisinin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz."

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