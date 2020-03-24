Sivas Belediye Başkanı Bilgin, halkla görüntülü görüşecek



SİVAS, (DHA) SİVAS Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kendisinden randevu talep eden vatandaşlarla koronavirüs önlemleri kapsamında görüntülü iletişim sağlayacak.

Kamu kurumları başta olmak üzere şehir genelindeki tüm bölgelerde dezenfekte çalışmalarını sürdüren ve işlemleri online ortama taşıyan Sivas Belediyesi, koronavirüs tedbirlerine bir yenisini daha ekledi. Sosyal mesafenin korunması çerçevesinde halkla olan iletişimin kopmaması adına başkan ile randevu talepleri görüntülü konuşma uygulaması şekline dönüştürüldü. Bu kapsamda belediyenin çağrı merkezinden randevu talebini iletenlere geri dönüş yapılarak Başkan Bilgin ile görüşmeleri sağlanacak. Ayrıca Bilgin, belirli zamanlarda sosyal platformlardan canlı yayınlar yaparak kent sakinleri ile sohbet edecek.

Konu hakkında değerlendirme yapan Başkan Bilgin, "Halkımızın sağlığı için 7-24 esasına dayalı olarak çalışıyoruz. Bu günlerde en önemli tedbir evde kalmaktır. Süreç boyunca sizlerle olan muhabbet ve iletişimimizi kesmemek adına teknolojik imkânlardan faydalanacağız. Gerek görüntülü, gerekse sosyal medya üzerinden görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Evde kal Sivas, evde kal Türkiye" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2020-03-24 15:34:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.