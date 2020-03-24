Sahte polis yaşlı kadını dolandırdı

Sivas’ta kendini polis olarak tanıtan şahıs, 66 yaşındaki kadının ziynet eşyalarını ve paralarını alarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre olay, öğle saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanda kızıyla birlikte yaşayan 66 yaşındaki T.Y.'nin evine gelen bir kişi, kendini polis olarak tanıtarak kadından bir soruşturma kapsamında evdeki paraları ve ziynet eşyalarını kendisine vermesini istedi. Yaşlı kadından paraları ve ziynet eşyalarını alan şahıs, evden ayrıldı. Durumdan şüphelenen T.Y., polisi arayarak durumu bildirdi. Eve gelen ekipler, sahte polisin yakalanması için çalışma başlattı. T.Y. ve kızı ise ifadeleri alınmak üzere Yenimahalle Polis Karakoluna götürüldü.



“Evde ne kadar paramız var, altınımız varsa verdik”

Eve gelen kişinin kendini polis olarak tanıttığını belirten T.Y., "Biz polisiz, komiseriz dediler. Ne kadar dolandırdıklarını bilmiyorum. Evde ne kadar paramız var, altınımız varsa verdik. 66 yaşındayım" dedi.

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