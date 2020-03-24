Sahte başkomiser tutuklandı

Sivas’ta kapısını çaldığı yaşlı kadına kendisini baş komiser olarak tanıtıp, 20 bin TL değerinde zinnet eşyasını alan dolandırıcı çıkartıldı mahkeme tarafından tutuklandı.

Sivas’ta geçtiğimiz gün Turunç Y. isimli yaşlı kadına kendisini başkomiser olarak tanıtan A.T., yaşlı kadından bir soruşturma kapsamında incelenmek üzere ziynet eşyalarını istedi. A.T. güven verip aldığı 20 bin TL değerinde ki ziynet eşyaları ile kaçmayı başarmıştı.

Olayın ardından dolandırıcının yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri izledikleri güvenlik kameralarından yola çıkarak zanlının bindiği bir taksi ile Tokat’a gittiğini tespit etti. Tokat polisinin iş birliği ile zanlı Tokat’ta yakalanarak, çaldığı ziynet eşyaları ile birlikte Sivas’a getirildi. Bugün hakim karşısına çıkartılan zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu.

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