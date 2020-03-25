Sivas'ta cenaze namazları mezarlıkta kılınıyor

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SİVAS, (DHA) SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında cenaze namazları, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda kılınmaya başlandı. Namaz sırasında sosyal mesafe kuralına da özen gösteriliyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ibadetlerin durdurulmasından sonra cenaze namazlarına da düzenleme getirildi. Bu kapsamda Sivas'ta daha önce her camide kılınabilen cenaze namazları kente bulunan Yukarı Tekke Mezarlığı'na alındı.

Sivas Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, cenazeleri Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan gasilhanede yıkama işlemini gerçekleştiriyor. Ailelerin talebi halinde ise oluşturulan alanda sosyal mesafenin korunması şartıyla cenaze namazı kılınarak, ölen kişiler son yolculuğuna uğurlanıyor.DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2020-03-25 15:22:41



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