Ülkenin dört bir yanında seslendirildi Sevenleri, ülkenin dört bir yanından Muhsin Yazıcıoğlu'nun "Üşüyorum" şiirini seslendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ülkenin dört bir yanında seslendirildi Sevenleri, ülkenin dört bir yanından Muhsin Yazıcıoğlu'nun "Üşüyorum" şiirini seslendirdi

İHA

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu anısına, sevenleri vefatının 11. yılında ülkenin dört bir yanından "Üşüyorum" isimli şiirini seslendirdikleri bir video hazırladı.

Ülkenin dört bir yanında seslendirildi Sevenleri, ülkenin dört bir yanından Muhsin Yazıcıoğlu'nun "Üşüyorum" şiirini seslendirdi

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu anısına, sevenleri vefatının 11. yılında ülkenin dört bir yanından "Üşüyorum" isimli şiirini seslendirdikleri bir video hazırladı.
Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşlarını vefatlarının 11.yılında anma programları, Korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildi. Anda Kardeşe Vefa Derneği üyeleri, vefatının yıl dönümünde Yazıcıoğlu ve arkadaşlarını anmak için, Yazıcıoğlu'nun "Üşüyorum" isimli şiirini seslendidikleri bir video hazırladı. Videoda ülkenin dört bir yanından katılımcılar şiirden mısralar okudu. Sosyal meydana paylaşılan video yoğun beğeni aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

4 uyuşturucu taciri tutuklandı
YEREL HABERLER 4 uyuşturucu taciri tutuklandı
Ulaş’ta 'Vefa Sosyal Destek Grubu' yaşlılar için sahada Sivas'ın Ulaş İlçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların günlük ihtiyaçları, Kaymakamlık bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.
YEREL HABERLER Ulaş’ta 'Vefa Sosyal Destek Grubu' yaşlılar için ...
Baharın müjdecisi Kaysılar Çiçek Açtı
YEREL HABERLER Baharın müjdecisi Kaysılar Çiçek Açtı
(Görüntülü) Yolunu kaybeden 90 yaşındaki kadını, polis evine bıraktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yolunu kaybeden 90 yaşındaki kadını, ...
(Görüntülü) Sivas'ta cenaze namazları mezarlıkta kılınıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sivas'ta cenaze namazları mezarlıkta ...
Sivas'ta horoz dövüşüne suçüstü
YEREL HABERLER Sivas'ta horoz dövüşüne suçüstü
Sivas'ta cenaze namazları mezarlıkta kılınıyor
YEREL HABERLER Sivas'ta cenaze namazları mezarlıkta kılınıyor
Yolunu kaybeden 90 yaşındaki kadını, polis evine bıraktı
YEREL HABERLER Yolunu kaybeden 90 yaşındaki kadını, polis evine ...
(Görüntülü) SİVAS - Meslektaşları, gazeteci İsmail Güneş'i kabri başında andı
YEREL HABERLER (Görüntülü) SİVAS - Meslektaşları, gazeteci İsmail ...
Gazeteci meslektaşları İsmail Güneş ve arkadaşlarını unutmadı Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde seçim çalışmaları sırasında helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu, yol arkadaşları ve İHA muhabiri İsmail Güneş vefatlarının 11.yılında Sivas'ta dualarla anıldı
YEREL HABERLER Gazeteci meslektaşları İsmail Güneş ve arkadaşlarını ...
(Görüntülü) Sivas'ta taksiler dezenfekte edildi, esnaf denetlendi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sivas'ta taksiler dezenfekte edildi, ...
Cenaze namazlarına koronavirüs tedbiri Sivas Belediyesi Koronavirüs önlemleri kapsamında cenaze namazlarının Yukarı Tekke Mezarlığında sosyal mesafeye uyularak kılınabileceğini açıkladı
YEREL HABERLER Cenaze namazlarına koronavirüs tedbiri Sivas ...
Meslektaşları, gazeteci İsmail Güneş'i kabri başında andı
YEREL HABERLER Meslektaşları, gazeteci İsmail Güneş'i kabri başında ...
Horoz dövüştüren şahıslara suçüstü
YEREL HABERLER Horoz dövüştüren şahıslara suçüstü
Sivas'ta taksiler dezenfekte edildi, iş yerleri denetlendi
YEREL HABERLER Sivas'ta taksiler dezenfekte edildi, iş yerleri ...
Vatandaşların evde kalmaları için kamu spotu hazırladılar Sivas’ın Zara ilçesinde Korona virüs önlemleri kapsamında ilçede yaşayan vatandaşların evlerinden çıkmamalarına kamu spotuyla dikkat çekildi
YEREL HABERLER Vatandaşların evde kalmaları için kamu spotu ...
14 gün kuralına uymayan 87 kişiye 274 Bin TL para cezası Sivas’ta Korona virüs uyarılarına rağmen yurt dışından gelerek 14 gün gözetim altında kalma kuralını ihlal eden 87 kişiye 274 Bin 50 TL para cezası uygulandı
YEREL HABERLER 14 gün kuralına uymayan 87 kişiye 274 Bin TL para ...
Korona virüs nedeniyle işsiz kalanlara ekmeği ücretsiz veriyor Sivas’ta bir pide fırını işletmecisi korona virüs nedeniyle işsiz kalan vatandaşlara ekmeği ücretsiz veriyor
YEREL HABERLER Korona virüs nedeniyle işsiz kalanlara ekmeği ...
Araçlarını Koronavirüse karşı ozonla temizliyorlar Sivas’ta Koronavirüse karşı önlem almak isteyen sürücüler, araçlarını ozon yöntemiyle temizletiyor
YEREL HABERLER Araçlarını Koronavirüse karşı ozonla ...
Hayat Ağacı Derneği 65 yaş üstünü unutmadı
YEREL HABERLER Hayat Ağacı Derneği 65 yaş üstünü unutmadı
BBP adalet istiyor Olayı “suikast” olarak nitelendiren BBP İl Başkanı Bulut, “İnanıyor ve biliyoruz ki Hazreti Ömer’in adaletine sonuna kadar inanmış bir Hamza yürekli hakim çıkarak bu suikastı çözecektir. Dolayısıyla hukuk herkese lazımdır, adalet herkese lazımdır. Geç gelen adalet, adalet değildir” dedi
YEREL HABERLER BBP adalet istiyor Olayı “suikast” olarak ...
Trafik kazası 2 yaralı
YEREL HABERLER Trafik kazası 2 yaralı
Sahte başkomiser tutuklandı
YEREL HABERLER Sahte başkomiser tutuklandı
Altınyayla'da 'Vefa Sosyal Destek Grubu' yaşlılar için sahada
YEREL HABERLER Altınyayla'da 'Vefa Sosyal Destek Grubu' yaşlılar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X