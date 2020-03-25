Baharın müjdecisi Kaysılar Çiçek Açtı

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Sivas’ın Suşehri ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte kaysılar çiçek açtı.

Sivas’ın Suşehri ilçesinde geçtiğimiz haftaya kadar sıfırın altında seyreden hava sıcaklığının hızla artması ile meyve ağaçları çiçek açtı. İlçede hava sıcaklığı 15 derecenin üzerine çıktı. Meyvelerin geç çiçek açması, don tehlikesinin ortadan kalkması ile üreticileri sevindirdi. Üreticiler havanın yeniden soğumaması halinde bu yıl meyvenin bol olacağını belirttiler.

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