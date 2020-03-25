4 uyuşturucu taciri tutuklandı

Sivas’ta uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 4 kişi çıkartıldıkları adli makamlar tarafından tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen uygulamalarda; 3 adet neurontin sentetik ecza, 0,25 gram metamfetamin ve 2 adet narkotik madde kullanımını kolaylaştıran malzeme ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti suçlama ile adli makamlara sevk edilen 7 kişiden 4’ü tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
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