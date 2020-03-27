Dışarı çıkamayan vatandaşın evine ekmek hizmeti



Uğur YİĞİT/İMRANLI(Sivas), (DHA)SİVAS'ta, fırın işletmecisi Ozan İşleyen (36), koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan vatandaşın ekmek siparişlerini evine götürüyor.

İmranlı'da, uzun yıllardır fırın işletmeciliği yapan Ozan İşleyen, koronavirüs nedeniyle evden çıkmaları kısıtlanan vatandaşlar için 'İmranlı evinde kal, ekmeğin kapına gelsin' sloganıyla evde ekmek hizmeti başlattı. Evden çıkamayanların isteğine göre hijyen şartlarına uyarak hazırlanan ekmekler, bu kişilerin evine kadar götürülüyor.

Fırın işletmecisi Ozan İşleyen, "Ülkemizde koronavirüs vakalarının artmasıyla hükümetimizin almış olduğu bazı tedbirler var. Biz de İmranlı'da ne yapabiliriz, özellikle yaşlılarımızın en temel ihtiyaçları ekmek konusunda nasıl destek olabiliriz, diye bazı şeyleri düşündük. Günün 24 saatinde ilçe halkına hizmet verecek şekilde 'İmranlı evinde kal, ekmeğin kapına gelsin' hizmetini başlattık. İlçe halkımız, ne zaman ararsa ekmeklerini kapılarına kadar teslim ediyoruz. Servis noktasında, üretim ve paketleme noktasında gerekli hijyen şartlarına uyarak, bu hizmeti vermeye başladık. Yaşlılarımız bu hizmetten çok memnun oldu. Kimsesi olmayan vatandaşlarımız var. Bu hizmette hem biz mutlu oluyoruz, hem de insanlarımız mutlu oluyor. Ekmeği 1 liradan satıyoruz, servis ettiğimiz ekmekten ek bir ücret almıyoruz. Bu yaşanan süreçte ülkemiz, hükümetimiz bu kadar mücadele ederken bizler de elimizden geleni yapmalıyız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sivas / İmranli Uğur YİĞİT

2020-03-27 10:02:09



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