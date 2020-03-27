Muhtardan mahalle sakinlerine maske ve ıslak mendil jesti

Sivas’ın Gürün ilçesinde bir mahalle muhtarı mahalle sakinlerine koronavirisünden korunmaları için bin adet maske ile 500 paket ıslak mendil dağıttı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs insanları tehdit etmeye devam ediyor. Gürün ilçesi Kurultay Mahallesi Muhtarı İlhami Atmaca bu durumu göz önünde bulundurarak mahalle sakinlerine jest yaptı. Tek tek evleri gezen Atmaca, mahalle sakinlerine virüsten korunmaları için bin adet maske ile 500 paket ıslak mendil dağıttı.

Muhtar İlhami Atmaca,mahallelerinde yaşlı nüfusun fazla olduğunu, tedbir amaçlı evden çıkmamaları gerektiğini ifade ederek her türlü ihtiyaçlarını ve fatura işlemlerini muhtarlığa bildirmeleri halinde yardımcı olabileceğini söyledi.

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