Sivas Valiliği'nden 'Bu da gelir, bu da geçer' klibi



Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA SİVAS Valiliği koronavirüs tedbirleri nedeniyle ıssızlaşan kentten görüntüler eşliğinde 'Bu da gelir, bu da geçer' türküsüyle klip hazırladı.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler ve vatandaşların evde kal çağrılarına uyması nedeniyle şehrin hareketliliği azaldı. Sivas Valiliği kentin çeşitli yerlerinden ıssızlığı yansıtan görüntülerle klip hazırladı. 'Bu da gelir, bu da geçer' türküsüne yer verilen klip izleyenleri duygulandırdı. Sivas Valiliğinin klibi paylaştığı sosyal medya hesaplarından "Bu da gelir, bu da geçer. Yine parklarda, kırlarda çocuk sesleri. Yine istasyon caddesinde voltalar. Alacağımız tedbirlerle bu günleride hep beraber atlatacağız. Güzel ülkemizde umut dolu nice baharlara kavuşmak ümidiyle" ifadelerine yer verildi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT

2020-03-27 21:41:05



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