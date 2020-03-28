Kavga var dediler, sürpriz yaptılar Sivas'ın Kangal ilçesinde jandarmayı arayarak kavga ihbarında bulunan vatandaşlar, jandarma ekiplerine sürpriz yaparak kolonya ve ıslak mendil hediye etti

Hangi ülke hangi önlemleri alıyor?

ABD, İtalya ve Çin'i geçti! Ölü sayısı pik yaptı!

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas'ın Kangal ilçesinde jandarmayı arayarak kavga ihbarında bulunan vatandaşlar, jandarma ekiplerine sürpriz yaparak kolonya ve ıslak mendil hediye etti.

Kangal ilçesine 44 kilometre uzakta bulunan Çetinkaya köyü muhtar Yasin Akbulut, 112 acil çağrı merkezini arayarak kavga ihbarında bulundu. İhbar üzerine köye gelen jandarma ekiplerini, muhtar Akbulut ve vatandaşlar köy meydanında karşıladı. Köylüler, jandarma ekiplerine sürpriz yaparak kolonya ve ıslak mendil hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.