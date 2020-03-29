Sivassporlu Emre Kılınç’tan 70 aileye gıda yardımı

Peyderpey ne demek? Peyderpey nasıl yazılır: Ayrı mı birleşik mi?

Altın fiyatları ne kadar?

ABD, İtalya ve Çin'i geçti! Ölü sayısı pik yaptı!

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DG Sivassporlu futbolcu Emre Kılınç, 70 ailenin 2 aylık gıda paketini karşılamak istediğini açıkladı.



Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının etkileri Türkiye’de de devam ediyor. Birçok ailenin ekonomik olarak da mağdur olduğu bu süreçte, başta ünlü sanatçı Haluk Levent olmak üzere topluma mâl olmuş kişiler dar gelirli ailelere yardım kampanyası düzenliyor. Dayanışma günleri olarak adlandırılan bu yardım kampanyasına, DG Sivassporlu futbolcu Emre Kılınç da katkıda bulundu. Başarılı oyuncu Kılınç, 70 ailenin 2 aylık gıda ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.



Ünlü şarkıcı Haluk Levent sosyal medya hesabından, “Sivasspor’dan Emre Kılınç aradı. 'Dayanışma günleri' kapsamında tam 70 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti. Teşekkürler Emre Kılınç. Cansın!” paylaşımında bulundu.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.