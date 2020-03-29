Kaleci Muammer Yıldırım’dan Rüştü Reçber paylaşımı

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Sivasspor’un kalecilerinden Muammer Yıldırım, korona virüs test sonucu pozitif çıkan Rüştü Reçber için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Deneyimli file bekçisi Muammer Yıldırım, 46 yaşındaki eski milli kaleci Rüştü Reçber’in korona virüse yakalanmasının ardından bir geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Yıldırım, sosyal medya hesabından eski kaleci Rüştü Reçber’in fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü:

“Geçmiş olsun Rüştü ağabey. Bunu da kurtarıp kalkarsın ayağa. Acil şifalar diliyorum.”

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