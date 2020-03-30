Sivas’a kar yağdı, verilen mesajlarda Korona vardı

'Çok ama çok özledim'

Sivas’ta Mart ayının son günlerinde yağan kar sürpriz oldu, verilen mesajlarda ise Korona vardı.

Sivas’ta etkili olan yağmur hava sıcaklığının düşmesi ile yerini kar yağışına bıraktı. Sivas’ın yüksek kesimlerinde güne beyaz örtü altında uyanıldı. Mart ayının son günlerinde yaşanan kar sürprizi evlerinde kalmak zorunda olanlar için buruk geçse de yağan kara en çok sevinenler, soğuk iklim hayvanı olan Kangallar oldu.

Sivas’ta 2 bin rakımda yer alan Meraküm mevkisinde Kangal üretimi yapan uzman Kangal eğitmeni Hüseyin Yıldız, Mart sonunda yağan karın sürpriz olduğunu belirtip, Korona virüs tehdidine karşı evlerde kalınması çağrısında bulundu. “Ülkem insanları, büyüklerim küçüklerim. Sağlığımız için evimizde kalalım. Geleceğimiz için evimizde kalalım. Bu tehditten hep birlikte kurtulalım. Sosyal mesafemize dikkat edelim. Tertemiz ve sağlıklı bir Dünya için ‘evinde kal Türkiye’ diyoruz” dedi.

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