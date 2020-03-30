Sivas'ta kar yağışı etkili oldu

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Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)SİVAS'ın İmranlı ilçesi ile yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

İlçede sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. İlçe sakinleri mart ayının bitimine 2 gün kala güne kar yağışıyla uyandı. Beyaz örtüyle birlikte ilçede kartpostallık görüntüler oluştu. Öte yandan kentin yüksek kesimlerinde de yağış etkisini gösterdi.

DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT

2020-03-30 13:47:32



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