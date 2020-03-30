Sivas'ta karantinadaki köylerde sessizlik hakim



Eraydın AYTEKİNHüsnü Ümit AVCIMert Taha VAROL/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 ilçede karantina alınan 5 köyde sessizlik hakim. Jandarma ekipleri sık sık köyde uyarı anonsları yaparak insanların evlerinde kalmaları yönünde çağrı yapıyor.

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla Sivas Valiliği tarafından Akıncılar ilçesi Şenbağlar, Koyulhisar ilçesi Boyalı, Dilekli ile Suşehri ilçesi Boyalıca ve Gökçekaş köyleri karantina altına alındı. İkinci bir emre kadar köylere giriş-çıkışlar yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada "Şehir dışı çok fazla hemşehrimizi ağırladığımız için her türlü olasılığa karşı, tedbir amaçlı koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak üzere giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" denildi.

Karantina kararının uygulamaya başlaması ile söz konusu köylerde hareketlilik tamamen durdu. Jandarma ekiplerinin gözetimindeki köylerde vatandaşların mümkün olduğunca evde kalması ve dışarıya çıkmaması isteniyor. Ekipler de zaman zaman köy içerisinde araçtan anons yaparak, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara riayet edilmesi yönünde uyarı yapıyor.

İSTANBUL'DAN GELEN İLERİ YAŞLI KİŞİDE ÇIKTI

Karantina altıda bulunun 30 haneli Suşehri'nin Boyalıca köyüne, tatillerini geçirmek üzere gelen ileri yaşlı çiftten N.A.´da virüse rastlandı. Bunun üzerine eşi O.A. da karantinaya alındı. Ardından Valilik kararıyla köyün tamamı karantinaya alındı. Bölgedeki köylere özellikle balarla birlikte başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde yaşayan köylülerin tatil amacıyla sıklıkla geldiği ve bunu önlemek amacıyla karantina kararının alındığı öğrenildi. Diğer köylerde de benzer durumların söz konusu olduğu belirtildi. Karantinadaki köy havadan da görüntülendi.

EKİPLERDEN İLÇE GİRİŞİNDE KONTROL

Diğer yandan jandarma ve polis ekipleri, TokatErzincan karayolu üzerinde Suşehri ilçesi girişinde durdurdukları araçlarda bulunan kişilerin ateşini ölçüyor. Ayrıca yolculuk sırasında uyması gereken kurallar ve koronavirüs tedbirleri le ilgili de bilgilendirme yapılıyor.DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL

2020-03-30 14:49:33



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