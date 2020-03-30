Korona virüs tedbirleri kapsamında 2.5 liralık ekmek 2 lira oldu Sivas’ın Suşehri ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapmasında 2.5 liraya satılan 400 gramlık ekmek, 320 grama düşürülerek 2 liradan satılmasına karar verildi

Solunum yetmezliği neden olur?

Altın fiyatları ne kadar?

ABD, İtalya ve Çin'i geçti! Ölü sayısı pik yaptı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ın Suşehri ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapmasında 2.5 liraya satılan 400 gramlık ekmek, 320 grama düşürülerek 2 liradan satılmasına karar verildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan karar İlçe Kaymakamı Hidayet Sarı tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Sarı açıklamasında, “Yaşanılan Korona virüs salgını nedeniyle oluşabilecek gıda sorununun önüne geçebilmek için gıda sektöründe israfı önlemek önem arz etmektedir. Bu sebeple Suşehri İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun ve fırıncılarımızın ortak kararıyla 400 gramı 2.50 lira olan somun ekmek, bundan sonra 320 gram 2 lira olarak üretilip satılacaktır”dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.