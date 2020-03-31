Sivaslılar evde kalmadı

Altın fiyatları ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hüsnü Ümit AVCIMert Taha VAROL/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına yeterince uyulmadığı gözlendi. Cadde ve sokaklardaki kalabalık dikkat çekerken, bankaların önünde kuyruk oluşturanları, bekçiler uyardı.

Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, evde kalınması çağrıları yapılırken, Sivas sokakları, bugün kalabalığıyla dikkat çekti. Cadde ve sokaklar boş kalmazken, özellikle Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarı üzerinde bulunan bankaların önünde kuyruklar oluştu. Polis ekipleri ve bekçiler, kuyrukta olanları 'sosyal mesafe' kuralına uymaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Bazı kişiler ise acil işleri olduğu için dışarı çıkmak zorunda kaldıklarını söyledi. Kentte kaldırılmayan bazı banklarda ise oturanlar olduğu gözlendi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL

2020-03-31 14:52:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.