(Görüntülü) Sivas'ta 'Evde kal' çağrıları sokağa yansımadı

SİVAS'ta koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yapılan 'Evde kal' çağrılarına yeterince uyulmadığı gözlendi.

Ülke genelinde koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yapılan 'Evde kal' çağrılarına rağmen Sivas'ta bir çok kişinin sokakta olması dikkat çekti. Hava sıcaklıklarının artmasını fırsat bilenlerin dışarıda gezdiği ve banklarda oturarak vakit geçirdiği görüldü. Özellikle Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarı üzerinde bulunan bankaların önünde ise uzun kuyruklar oluştu. İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri ve bekçiler, sokakta olanları sosyal mesafeyi korumaları ve mümkün olduğu kadar dışarıya çıkmamaları yönünde uyardı.

Sokakta dolaşanlar ise genellikle acil işleri olduğu için dışarı çıkmak zorunda kaldıklarını öne sürdü. Buna rağmen sokaklardaki insan sayısının fazlalığı dikkat çekti. DHA-Genel Türkiye-Sivas

2020-03-31 16:05:25



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