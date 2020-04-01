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Yurtta karantinadaki Esma: Bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk

DHA

Yurtta karantinadaki Esma: Bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk


Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yurt dışından uçakla getirildikleri KYK yurtlarında kalan öğrencilerden Esma Çilingir (29), geride kalan bir haftalık sürede yaşadıklarını anlattı. Çilingir, "Aslında gelirken tedirginlik yaşamıştık. Ama gördük ki iyi ki gelmişiz. Açıkçası bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk. Devletimize ve buradaki insanlara teşekkür ediyoruz" dedi.
ERASMUS programlarıyla Türkiye'nin çeşitli illerinden gittikleri İrlanda ve İskoçya gibi ülkelerden uçakla alınarak koronavirüs tedbirleri kapsamında Sivas'taki KYK yurtlarına yerleştirilen öğrencilerden Esma Çilingir (29), yurtta bir oda içinde bir haftada yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Gazi Üniversitesi Uluşlarası İlişkiler Bölümü Mezunu olan ve dil eğitimi almak için İrlanda'nın Dublin kentine giden Çilingir, Türkiye'nin koronavirüs nedeniyle kapıları kapatmasından sonra tedirgin olduklarını, daha sonra yurt dışı öğrencilerinin getirileceğini öğrendiklerini söyledi. Çilingir yaşadıkları süreci şöyle anlattı: 
"Bizden bilgilerimiz istendi. 23 Mart'ta uçakla bizi Sivas'a getirdiler. İndikten sonra sağlık kontrollerimiz yapıldı ve sonrasında burada Cumhuriyet Üniversitesi içindeki Binali Yıldırım kampüsündeki KYK yurtlarına yerleştirildik. Bu aşamada bize süreçle ilgili bilgiler verildi. Tek kişilik odalarda kalacağımız ve nasıl besleneceğimiz şeklinde. Anonsla bilgilendirmeler yapılacağı söylendi. Odaya geldiğimizde kullanabileceğimiz şeyler düşünülmüştü. Temizlik malzemesi gibi, ihtiyaç duyacağımız temel şeyler gibi. Her şey biz gelmeden hazırlanılmıştı. Sonrasında yemek ve bazı ihtiyaçlar, sıcak su ve meyve gibi şeyler yoktu ve bazı isteklerimizi Valiliğe ilettik. Canımızın sıkıldığını, biraz atıştırmalık, meyve istediğimizi ilettik. Valilik bizleri dinledikten sonra kısa sürede bunları karşıladı. Odalar için gezici kantinler oluşturuldu. Sıkılmayalım diye bize pilates topu ve aletleri sağlandı. Dışarı çıkamadığımız için burada müzik eğlenceleri yapıldı, bizler de onlara eşlik ettik. Burada yalnız olduğumuz için değişik ve güzel bir şey oldu. Bu anlamda ilgilenilmesi çok güzel. Aynı zamanda gün içinde sağlık ekiplerince ateşimiz ölçülerek nasıl olduğumuz soruluyor. Aile ve Çalışma Müdürlüğü de sürekli bizi arayıp ihtiyaçlarımızı soruyorlar. Bu da kendimizi çok iyi hissetmemize neden oluyor."
'GELİRKEN TEDİRGİN OLDUK'
Türkiye'ye dönerken 14 gün karantinada kalacak olmanın endişesini yaşadıklarını, bazılarının bulunduğu yerden kaçtıkları yönündeki haberlerin kendilerini tedirgin ettiğini belirten Çilingir, "Gelirken çok tedirginliğimiz vardı. İnsanlar karantinadan sürekli kaçıyordu. Bizler de nasıl bir yerde kalıyorlar ki kaçmak istiyorlar diye tedirgin yaklaşmıştık. Ama yine de kendi ülkemizde olmak istemiştik. Geldikten sonar baktık ki iyi ki gelmişiz. Açıkçası bu kadar güzel ağırlanacağımzı bilmiyorduk. Bu konuda hem devletimize hem de buradaki insanlara teşekkür ediyoruz. Büyük bir özveri ve anlayışla bizimle ilgileniyorlar. Bu çok sevindirci ve güzel bir şey" diye konuştu. 
'BİRAZ DAHA KALALIM DİYE ŞAKALAŞIYORUZ'
İlk günlerde alışmakta zorlandıklarını ama şimdi kendilerini çok iyi hissettiklerini belirten Esma Çilingir, "Başlarda alışma sürecinde biraz sıkıldık, sürekli odada olmaz nedeniyle. Etkinlikler, moralimizi git gide yükseltmeye başladı. Hatta aramızda süreç uzarsa burada biraz daha kalabiliriz diye şakalaşıyoruz. Olabildiğince ilgileniyorlar. Bu durum, bu süreçte kendimizi iyi hissettiriyor çünkü odada sürekli yalnız olmak biraz kötü bir şey açıkçası" dedi.
'ÇAĞRILARA KULAK VERİLMELİ'
14 günlük süre sonunda Bursa'daki ailesinin yanına döneceğini ifade eden Çilingir, "4 gözle ailemin yanına, evime gitmeyi bekliyorum. Herkes evinde bu süreci geçiriyor. Kendi evimde ailemle olmayı ben de 4 gözle bekliyorum. Bizler bu konuda bilinçli davranmalıyız. Kimse kendinin ve yakınlarının bu hastalığa yakalanmasını istemez. Bu yöndeki çağrılara kulak vermek gerekiyor. Herkesin sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yurtta internet olduğu için ailemizle sürekli görüntülü görüşme imkanımız sağlandı. Açıkçası bu süreç düşündüğümüzün çok çok üzerinde iyi bir şekilde geçiyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2020-04-01 08:54:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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