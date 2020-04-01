Suşehri'nde otomobil devrildi: 4 ölü, 1 yaralı

SUŞEHRİ (Sivas), (DHA)SİVAS'ın Suşehri ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde D-100 karayolunun Küçükgözel köyü yol ayrımı Akşar Deresi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 06 FZ 3201 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, dereye devrildi. Kazada, otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Yaralı, gelen ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ise Suşehri Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Ölenlerin kimlik tespiti içi çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2020-04-01 09:04:09
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