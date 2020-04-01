Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 4 ölü

2020 Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ın Suşehri ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yoldan çıkarak dereye uçtu. Kazada 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde D100 karayolunda meydana geldi. Suşehri ilçesinden Akıncılar ilçesi istikametine gitmekte olan 06 FZ 3201 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle Küçükgözelköyüyol ayrımında yoldan çıkarak dereye uçtu. Araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı. Yaralı Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölenlerin ve yaralının kimlik çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.