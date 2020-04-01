Suşehri'nde otomobil devrildi: 4 ölü, 1 yaralı (2) - Yeniden

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SUŞEHRİ (Sivas), (DHA) SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dereye devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, D100 yolunun Küçükgözel köyü yol ayrımı Akşar Deresi mevkisinde meydana geldi. Ramazan Hannarici'nin (24) kullandığı 06 FZ 3201 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, dereye devrildi. Kazada, sürücü Ramazan Hannarici ile otomobildeki Salih Erdoğan (46), Ethem Hannarici (46) ve Kasım Hannarici yaşamını yitirirken, Murathan Altun (49) ise yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı Altun'u ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Murathan Altun'un tedaviye alındığı belirtildi. 4 kişinin cansız bedeni ise aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas / Suşehri Oğuzhan ÇİFCİ

2020-04-01 10:38:45



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