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Suşehri'nde otomobil devrildi: 4 ölü, 1 yaralı (2) - Yeniden

DHA

Suşehri'nde otomobil devrildi: 4 ölü, 1 yaralı (2) - Yeniden


SUŞEHRİ (Sivas), (DHA) SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dereye devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi  yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, D100 yolunun Küçükgözel köyü yol ayrımı Akşar Deresi mevkisinde meydana geldi. Ramazan Hannarici'nin (24) kullandığı 06 FZ 3201 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, dereye devrildi. Kazada, sürücü Ramazan Hannarici ile otomobildeki Salih Erdoğan (46), Ethem Hannarici (46) ve Kasım Hannarici yaşamını yitirirken, Murathan Altun (49) ise yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı Altun'u ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Murathan Altun'un tedaviye alındığı belirtildi. 4 kişinin cansız bedeni ise aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas / Suşehri Oğuzhan ÇİFCİ
2020-04-01 10:38:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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