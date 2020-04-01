Samanı biten çiftçinin yardımına jandarma koştu

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Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde, koronavirüs tedbiri için karantina uygulanan köyde hayvanlarının samanı biten çiftçi Emrah Basmakcı'nın ihtiyacı, jandarma tarafından karşılandı.

Koyulhisar'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina kararı verilen Dilekli köyünde yaşayan çiftçi Emrah Basmakcı, 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayıp, hayvanlarının samanının bittiğini söyledi. Basmakcı'nın telefonu üzerine, Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal'ın talimatıyla satın alınan samanlar, traktörle köye götürüldü. Traktörü de İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli asker kullandı. Köye jandarma tarafından götürülen samanlar, ücretini ödeyen çiftçi Emrah Basmakcı'ya teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Sivas / Koyulhisar Uğur YİĞİT

2020-04-01 14:40:55



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