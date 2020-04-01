(Görüntülü) Jandarma, samanı biten çiftçinin yardımına koştu

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SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kararı verilen bir köyde hayvanlarının samanı biten vatandaşın talebi jandarma ekiplerince karşılandı.

Kovid-19 önlemleri nedeniyle karantina kararı verilen Dilekli köyünde yaşayan çiftçi Emrah Basmakcı "Vefa Sosyal Destek" grubunu arayarak hayvanlarının samanının bittiğini söyledi. Talep üzerine Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal´ın talimatıyla satın alınan samanlar traktörle köye götürüldü. Traktörü de İlçe Jandarma Komutanlığında görevli bir asker kullandı. Köye götürülen samanlar ücretini ödeyen çiftçi Basmakcı'ya teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Sivas

2020-04-01 15:06:35



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