Sivas'ta dolu yağışı kazaya yol açtı; 4 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sivas'ta dolu yağışı kazaya yol açtı; 4 yaralı

DHA

Sivas'ta dolu yağışı kazaya yol açtı; 4 yaralı


Uğur YİĞİTRahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, dolu nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında SivasAnkara karayolu üzerinde, Mumcuçiftliği köyü yakınlarında meydana geldi. Menaf Sevinç (45) yönetimindeki 34 AHP 289 plakalı otomobil, etkili olan dolu nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla atarak yol kenarına devrildi.  Kazada sürücü ile otomobildeki Melik (53), Mustafa (13) ve Mehmet Fatih Sevinç (15) yaralandı. Yaralılar ihbarla genel sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Aynı bölgede yağış nedeniyle kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan iki araçta da hasar meydana geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Uğur YİĞİTRahmi MEYVECİ
2020-04-01 18:39:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Araya mesafe koyalım deyince polise şikayet etti Sivas’ta bir kişi girdiği iş yerinde ‘ara mesafe koyalım’ diyen çalışanı korona şüphesiyle polise şikayet etti
YEREL HABERLER Araya mesafe koyalım deyince polise şikayet ...
Otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı Sivas’ta otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı Sivas’ta ...
Bu ilçede 3 kişi yan yana yürüyemiyor
YEREL HABERLER Bu ilçede 3 kişi yan yana yürüyemiyor
(Görüntülü) İlçede 3?ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) İlçede 3?ten fazla kişinin yan yana ...
Bu ilçede de 3 kişi yan yana yürüyemeyecek Sivas'ın Suşehri ilçesinden sonra Koyulhisar ilçesinde de korona virüs tedbirleri kapsamında 3’ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı
YEREL HABERLER Bu ilçede de 3 kişi yan yana yürüyemeyecek Sivas'ın ...
İlçede 3´ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER İlçede 3´ten fazla kişinin yan yana yürümesi ...
(Görüntülü) 112?yi arayarak dayanışma kampanyasına yaptığı bağışı ?Vefa? ekibine teslim etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) 112?yi arayarak dayanışma kampanyasına ...
(Görüntülü) Jandarma, samanı biten çiftçinin yardımına koştu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Jandarma, samanı biten çiftçinin ...
Samanı biten çiftçinin yardımına jandarma koştu
YEREL HABERLER Samanı biten çiftçinin yardımına jandarma koştu
112´yi arayarak dayanışma kampanyasına yaptığı bağışı `Vefa´ ekibine teslim etti
YEREL HABERLER 112´yi arayarak dayanışma kampanyasına yaptığı bağışı ...
Karantina altında samanı biten köye, Jandarma saman taşıdı
YEREL HABERLER Karantina altında samanı biten köye, Jandarma saman ...
İlçede 3´ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı
YEREL HABERLER İlçede 3´ten fazla kişinin yan yana yürümesi ...
Karantinaya alınan köy sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Karantinaya alınan köy sessizliğe büründü
Sivas’ta karantinaya alınan köy sayısı 10’a yükseldi
YEREL HABERLER Sivas’ta karantinaya alınan köy sayısı 10’a yükseldi
Karantinadaki öğrencilere pilates topu
YEREL HABERLER Karantinadaki öğrencilere pilates topu
1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, raflar boş kaldı
YEREL HABERLER 1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, raflar boş ...
Suşehri'nde otomobil devrildi: 4 ölü, 1 yaralı (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Suşehri'nde otomobil devrildi: 4 ölü, 1 yaralı (2) - ...
(Görüntülü) Suşehri'nde otomobil devrildi: 4 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Suşehri'nde otomobil devrildi: 4 ölü, 1 ...
Sivas'taki kazada ölen 4 kişinin kimlikleri belli oldu
YEREL HABERLER Sivas'taki kazada ölen 4 kişinin kimlikleri belli ...
Suşehri'nde otomobil devrildi: 4 ölü, 1 yaralı/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER Suşehri'nde otomobil devrildi: 4 ölü, 1 yaralı/ ...
(Görüntülü) YURTTA KARANTİNADAKİ ESMA: BU KADAR GÜZEL AĞIRLANACAĞIMIZI BİLMİYORDUK
YEREL HABERLER (Görüntülü) YURTTA KARANTİNADAKİ ESMA: BU KADAR GÜZEL ...
Suşehri'nde otomobil devrildi: 4 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Suşehri'nde otomobil devrildi: 4 ölü, 1 yaralı
Yurtta karantinadaki Esma: Bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk
YEREL HABERLER Yurtta karantinadaki Esma: Bu kadar güzel ...
Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 4 ölü
YEREL HABERLER Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 4 ölü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X