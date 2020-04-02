Sivas’ta çocukların markete girmesi yasaklandı

2020 Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar?

2020 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ta korona virüs önlemleri kapsamında alınan kararla birlikte çocukların markette bulundurulmaları yasaklandı.

Sivas Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İl Pandemi Kurulunca korona virüs önlemleri kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Yapılan paylaşımda, “İlçeler arası ve merkeze olan her türlü ulaşımın kısıtlanması, taksi sayılarının yüzde 50 oranında azaltılarak nöbetleşe hizmet vermeleri, marketlerde çocukların bulundurulmaması ve şehrin caddelerinde kısıtlamalar getirilmesi kararlaştırılmıştır” ifadelerini kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.