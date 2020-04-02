Bu caddede sokağa çıkmak yasak Sivas’ta korona virüs tedbirleri kapsamında kentin en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi araç ve yaya trafiğine kapatıldı

2020 Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar?

2020 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ta Korona virüs tedbirleri kapsamında kentin en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İl Pandemi Kurulunun aldığı karar doğrultusunda kentin en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Caddeye giriş ve çıkışlar, kent meydanı girişinden Taşhan'a kadar bariyerlerle engellendi. Polis araçlarından, Pandemi Kurulu karanını ihlal edenlere para cezayı uygulanacağı duyuruldu. Cadde giriş ve çıkışlarında polis ekipleri tedbir aldı.

Alınan kararı duyan vatandaşlar, karar karşısında şaşkınlık yaşadıklarını dile getirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.