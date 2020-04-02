Sivas'ta, cezaevilerinde koronavirüs tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı



Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS, (DHA)SİVAS E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler üst seviyeye çıkarıldı.

Sivas E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda, cezaevine giren personellerin ateşi ölçülürken, maske ile eldiven taktıktan sonra içeriye alınıyor. Cezaevi kampüsü ise belirli periyotlarla dezenfekte ediliyor. Cezaevi rink araçları da sürekli dezenfekte edilerek, koronavirüse karşı önlem alınıyor. Ayrıca cezaevine nakil olan hükümlüler 14 gün ayrı hücrede karantina altına tutuluyor. Karantina süresi biten hükümlüler, daha sonra koğuşlara yerleştiriliyor.

Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, koronavirüse karşı alınan önlemleri yerinde denetledi. Uğurlu, koronavirüse karşı tedbirlerin üst seviyeye çıkarıldığını belirterek, "Kendimize, ailemize, yakınlarımıza nasıl hassasiyet gösteriyorsak emin olsunlar ondan daha fazlasını buradaki hükümlülerimize, tutuklularımıza gösteriyoruz. Bu virüsün kimseye bulaşmaması için tüm personelimizle en üst düzey tedbirleri aldık. Aileler müsterih ve rahat olsunlar" dedi.

Uğurlu, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, cezaevi görevlilerinin virüse yakalandığı iddialarının ise gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL

2020-04-02 16:40:17



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