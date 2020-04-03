Sivas’ta Sosyal Destekler Evde Ödenecek

Sivas’ta, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı' çerçevesinde ödenen 1.000 liralık destekler, PTT şubeleri önünde oluşan yoğunluk nedeniyle kolluk kuvvetleri tarafından evlerde teslim edilecek.

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı' çerçevesinde ödenen 1.000 liralık destekler, PTT şubeleri önünde yoğunluk oluşmasına neden oldu. Oluşan bu yoğunluklar korona virüs salgını tehdidine davetiye çıkartınca Sivas Valiliği harekete geçti. Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada bu desteklerin kolluk kuvvetleri tarafında evlere götürülüp hak sahiplerine teslim edileceği duyuruldu.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Düzenli Merkezi Sosyal Yardımı (Yaşlı aylığı, engelli aylığı, engelli yakını aylığı, silikozis aylığı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardım, muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım, öksüz yetim yardımı, muhtaç asker çocuğu yardımı, şartlı eğitim yardımı, şartlı sağlık yardımı, çoklu doğum yardımı, psikososyal ve mali kayıp yaşayan tüberküloz ve SSPE hastalarına yönelik düzenli nakdi yardım programı) kapsamında ödeme yapılan vatandaşlara, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde, 1.000 TL sosyal yardım ödemesi yapılacak. Ödemeler, 03.04.2020 Cuma gününden itibaren vatandaşların PTT şubelerine gitmelerine gerek kalmadan emniyet ve jandarma ekiplerince evlerde yapılacak” dendi.

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