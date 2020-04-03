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(Görüntülü) Karantina uygulanan köylerde ihtiyaçları, jandarma karşılıyor

DHA

 

(Görüntülü) Karantina uygulanan köylerde ihtiyaçları, jandarma karşılıyor

 
SİVAS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 10 köyde yaşayanların ihtiyaçlarını jandarma ekipleri karşılıyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sivas'taki 6 ilçede 10 köy, karantinaya alındı. Bu köyler arasında yer alan, Yıldızeli ilçesine 26 kilometre mesafedeki 95 kişinin yaşadığı Üyük köyünde jandarma ekipleri, 24 saat nöbet tutup, vatandaşın ihtiyaçlarını karşılıyor. Köydeki bir kişinin ilacı, jandarma ekiplerince eczaneden alınarak, yakınlarına teslim edildi.
Öte yandan karantina altındaki Akıncılar ilçesi Şenbağlar köyünden ayrılan 2 kişi, merkezdeki Fikret Tekin Caddesi'nde jandarma tarafından yakalandı. İkiliye "Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet' kapsamında toplam 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.DHA-Genel Türkiye-Sivas
2020-04-03 14:32:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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