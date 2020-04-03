(Görüntülü) Lise öğrencilerinden 'Evde kal' klibi

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SİVAS'ta Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri hazırladıkları video klip ile evde kal çağrısı yaptı.

Koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilmesiyle çalışmalarını öğretmenlerinin hazırladığı ders programı kapsamında evde sürdüren Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi müzik ile resim bölümünde eğitim gören öğrenciler piyano, gitar, keman gibi müzik aletleri ve ellerinde fırçalarıyla kamera karşısına geçti. Öğrenciler hazırladıkları videoda hayatın resim ve müzik ile eve sığacağının mesajını vererek koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla 'evde kal' çağrısı yaptı.DHA-Genel Türkiye-Sivas

2020-04-03 15:03:57



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